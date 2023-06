Roma: entro fine giugno servono cessioni per 30 milioni

I giocatori indiziati a partire sono Zalewski e Ibanez, quelli su cui è più facile monetizzare. Ancora non sono arrivate proposte concrete

17-06-2023 09:55

Entro fine giugno la Roma deve effettuare cessioni per una cifra tra i 28 e i 30 milioni, come da accordi presi con la Uefa per non incorrere in sanzioni sul fair play finanziario. I nomi più gettonati per l’addio sono Zalewski e Ibanez, quelli per i quali dovrebbe essere più semplice monetizzare. Al momento per entrambi sono stati fatti dei sondaggi, ma nessuna proposta ufficiale. La Roma sta lavorando in parallelo anche su due giovani, Cristian Volpato e Filippo Missori. Il primo è seguito con attenzione dal Sassuolo, che vorrebbe anche il secondo, che ha attirato anche l’interesse della Juventus. Da entrambi la Roma spera di ottenere soldi.