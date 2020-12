Roma, Mazzocchi stuzzica i tifosi: “Cosa voleva dire?”

La pesante sconfitta della Roma sul campo del Napoli continua a far discutere. I tifosi giallorossi non hanno digerito la prestazione della squadra allo stadio San Paolo. In una serata sono andate vie delle certezze che la tifoseria stava cominciando a maturare sulla sua squadra.

Il tweet

Sui social si parla molto della sconfitta giallorossa, ma il giornalista Rai Marco Mazzocchi prova a lanciare un sondaggio per i tifosi della Roma a partire da un like di Francesco Totti: “Manolas su Instagram parla giustamente di grande vittoria del Napoli sulla Roma e Totti mette il like. Queste le opzioni: E’ amico di Manolas. Pensa che sulla panchina della Roma ci sia ancora Spalletti. E’ un fake. E’ contento per Gattuso. Altro”. Una sorta di sondaggio quella del giornalista che scatena subito i commenti dei tifosi.

Il rapporto con Gattuso

Alice propende per l’opzione Gattuso, del resto i due sono stati compagni di nazionale e hanno vinto anche una Coppa del Mondo insieme: “Considerando che hai grande stime di Gennaro Gattuso (anche grazie all’atteggiamento nei miei confronti in una conferenza stampa spero che sia perché è contento per lui”.

Nessun dramma

Ci sono anche i tifosi che non vogliono però fare un dramma dopo il ko subito a Napoli come Giovanni che ammette: “Il Napoli ha fatto una grande partita e da sportivi bisogna ammetterlo. La Roma ha pagato due infortuni importanti come quello di Mancini e Veretout”. Daniele offre un punto di vista ancora differente: “Oggi di lavoro Totti fa il procuratore quindi mette like a volontà per amici e giocatori della sua scuderia”.

Fonseca e la preoccupazione

La sconfitta di Napoli ha scatenato un polverone contro il tecnico della Roma, Paulo Fonseca. I numeri non sono dalla sua parte visto che contro le “big” nella sua esperienza in giallorosso ha conquistato soltanto tre vittorie, ma a sua discolpa c’è anche una pesantissima situazione infortuni che ha dovuto fronteggiare. Da fine agosto infatti la Roma ha avuto 30 defezioni per 21 giocatori, costringendo il tecnico a lavorare in costante emergenza.

SPORTEVAI | 01-12-2020 08:57