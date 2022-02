Roma, Mourinho "parla" sui social

20-02-2022 10:23

La Roma di Mourinho non è andata oltre il 2-2 in casa contro l’Hellas Verona. Al termine del match, il tecnico giallorosso ha preferito non parlare in conferenza stampa. Il portoghese non avrebbe gradito l’arbitraggio.

Mourinho ha preferito comunicare tramite i social, inserendo 3 immagini: nella prima si vede l’allenatore tenere in mano il pallone, con l’ironica didascalia “possesso palla“. Nella seconda il portoghese tira il pallone verso le tribune prima dell’espulsione. Il terzo è uno scatto della curva Sud e Mourinho scrive: “Amo questa gente e combatto per loro“.

Infine Mourinho ribadisce: “Non parlo. Meglio andare a casa a fare una buona cena“.

OMNISPORT