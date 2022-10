Roma, occhi su Myhhaylo Mudryk: su di lui anche l'Arsenal

23-10-2022 14:26

Myhhaylo Mudryk, giocatore di 21 anni, centravanti ucraino in forza allo Shakhtar Donetsk, è seguito con attenzione da mezza Europa e tra i tanti club interessanti c’è anche la Roma. Stando a quanto riporta il Daily Mail, tuttavia, in prima fila per il ragazzo, che costa sui 45 milioni di euro, cii sarebbe l’Arsenal di Mikel Arteta.

La situazione dunque è abbastanza ovvia: Mudryk sarebbe un acquisto ottimo per la Roma e per tutta la Serie A, anche se è difficile che una società italiana possa competere con la forza economica inglese, se questi fossero davvero determinati a prendere Mudryk.