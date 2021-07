Roma, Perez: "Voglio restare e segnare tanto"

Carles Perez ha parlato del suo futuro ai microfoni di TMW dopo la vittoria in amichevole della Roma contro la Triestina: “Io sto bene qui, con la squadra e con l’allenatore. Spero di segnare tanto per la Roma”, le parole del giocatore. I giallorossi si sono imposti per 1-0, centrando la terza vittoria su tre partite.

“Mourinho ci ha dato la mentalità di vincere ogni partita. Ancora è molto lunga e c’è tempo per migliorare. Io sto bene fisicamente”.

OMNISPORT | 21-07-2021 22:33