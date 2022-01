Roma, Pinto: "Niles è vicino, non lo nascondo"

06-01-2022 18:49

Poco prima del match contro il Milan, il general manager della Roma Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Mercato? Su Niles non mi devo nascondere. Stiamo parlando con l’Arsenal, dobbiamo fare delle cose nelle prossime ore ma è vicino. Sugli altri non è il momento di parlare non ci sono aggiornamenti”.

Pinto ha analizzato anche la situazione legata al Covid: “Purtroppo negli ultimi due anni abbiamo vissuto questa realtà del mondo. Dobbiamo capire le regole del calcio ma non possiamo dimenticare la salute pubblica. I club devono discutere ma va oltre il calco. A noi piace essere dentro le discussioni ma non dimentichiamo che il Covid ha una misura più grande”.

