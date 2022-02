22-02-2022 16:27

Arrivano un paio di buone notizie per la Roma in vista della trasferta di La Spezia di domenica prossima alle 18. Oltre al recupero di Nicolò Zaniolo, oggi è tornato a lavorare con il gruppo anche Stephan el Shaarawy, che ha superato il problema al polpaccio che lo ha tenuto fermo nelle ultime due gare. Sarà dunque a disposizione per il match contro lo Spezia.

