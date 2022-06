Roma, un top club su José Mourinho: le sue parole non confortano

04-06-2022 17:51

Bomba dall’Inghilterra: sia il The Telegraph che TalkSport hanno lanciato l’indiscrezione sull’interessamento del Psg per José Mourinho, attuale tecnico della Roma. Nei prossimi giorni infatti Mauricio Pochettino potrebbe essere esonerato, dopo un anno e mezzo poco soddisfacente alla guida del club.

Roma, le parole di Mourinho che preoccupano i tifosi

Mourinho è reduce dalla vittoria della Conference League con la Roma e i tifosi giallorossi lo amano. Dopo la finale vinta a Tirana però, il tecnico portoghese ha dato sì certezze alla sua gente ma ha anche mandato un messaggio alla società: “Io voglio restare a Roma, anche se arriva qualcosa non mi interessa, non voglio “qualcosa”, voglio vincere qui. Bisogna capire ora cosa vogliono fare i nostri proprietari, gente onesta e fantastica, per la prossima stagione, perché ci sono basi per dare seguito a tutto questo”.

Più preoccupante invece il post Instagram di Mourinho di qualche giorno fa: “I ricordi restano per sempre e la storia non può essere cancellata. Per me queste sono state emozioni incredibili, indimenticabili, ma ho bisogno di pensare “e in futuro?”… Prima, ho bisogno di abbracciare tutti. Devo dire al mondo quanto sono grato ai miei GIOCATORI: tutti, da Rui che ha giocato 54 partite a Pietro che non ha giocato un solo minuto. Ma in questa squadra tutti hanno giocato ogni minuto di ogni partita, questo è quello che gli Einstein del calcio non sanno, non capiscono e mi dispiace per loro.

Un giorno lascerò la Roma e l’AS Roma, questa è la legge del calcio, ma più che una o più coppe mi piacerebbe vedere questo club per sempre unito da questa passione e questo amore. Due immagini per abbracciarvi tutti. Buon giugno”.

Psg, Mourinho il favorito con Zidane

I tifosi della Roma si sono insospettiti dopo queste parole e adesso spunta l’interesse del Psg. Il nuovo responsabile dell’area mercato del club parigino, il portoghese Luis Campos, ha già lavorato col tecnico giallorosso al Real Madrid e i due si conoscono benissimo. Come sostituti di Pochettino, nelle scorse settimane si è parlato di Gallardo del River Plate, ma anche di Galtier reduce da buoni risultati in Ligue 1 con Lille (titolo) e Nizza. Mourinho però sarebbe il favorito insieme a Zidane. Lo “Special One” ha ancora due anni di contratto con la Roma, ma quando c’è il Psg nulla è più scontato sul mercato.