Roma Women, Andressa saluta dopo 4 anni: “Stagioni emozionanti”

La brasiliana rifiuta la proposta di rinnovo giallorossa e chiude così la sua avventura nella capitale, il club la ringrazia su Twitter.

08-06-2023 19:16

Finisce qui la storia d’amore tra la Roma Women e l’attaccante ex Barcellona che sceglie di non rinnovare il contratto con il club e di puntare ad altri lidi.

Dopo aver acquistato a parametro zero Kumagai, la società giallorossa attendeva una risposta anche dall’attaccante che quest’anno è andata a segno ben 14 volte, la risposta è arrivata ma la fumata è nera.

E così la stessa società ha voluto ringraziare con tweet la giocatrice : “Sono state quattro stagioni di emozioni, coronate dalla conquista di tre trofei. Grazie di tutto, in bocca al lupo per il futuro!”.