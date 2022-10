Roma, Zaniolo verso il rinnovo coi giallorossi

16-10-2022 16:44

Sembra ormai definito il futuro del classe 1999 Nicolò Zaniolo, che nei prossimi mesi dovrebbe firmare il rinnovo di contratto con la Roma. L’attaccante in questa prima parte di stagione è stato frenato dai soliti, frequenti e inesorabili problemi fisici, specialmente muscolari, anche se nelle volte nelle quali è stato chiamato in causa ha sempre offerto ottime prestazioni.

Il tira e molla per il rinnovo dura ormai dall’estate, con l’attaccante che era anche stato accostato alla Juventus. Vigorelli, agente del ragazzo, come riporta il Corriere dello Sport è da tempo in contatto con Tiago Pinto, GM giallorosso. Il nuovo accordo dovrebbe essere fino a giugno 2027.