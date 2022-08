31-08-2022 10:42

Già decisivo a Torino contro la Juventus con l’assist per l’1-1 di Tammy Abraham, Paulo Dybala ha segnato ieri i suoi primi gol all’Olimpico con la maglia della Roma. La doppietta rifilata al Monza ha riaperto il dibattito sul valore assoluto della Joya: in campo ovviamente i tifosi giallorossi, pronti a elogiare il principale colpo della campagna acquisti romanista, ma anche gli juventini (ancora divisi sul tema Dybala) e i supporter del Napoli, squadra che ha inseguito l’argentino prima che firmasse per la Roma.

Romanisti pazzi di Dybala

“Dybala è bellezza che si fa calcio”, commenta entusiasta il romanista Andrea. “Eppure ci avevano assicurato fosse finito!”, aggiunge Danval. “Ha zittito i gufi juventini”, scrive Mario. “Con lui possiamo davvero sognare il tricolore”, si sbilancia Mark99.

Dybala divide ancora i tifosi della Juve

Gli juventini, invece, si mostrano ancora profondamente divisi su Dybala. “Per carità, si va avanti e nessuna vedovanza (anche se sono uno che lo avrebbe tenuto), però quanto fa male vederlo esultare con un’altra maglia”, scrive Fabrizio, tra gli juventini ancora affezionati a Dybala. “In 10 anni ha quasi fatto quello che ha fatto Ronaldo in 3. Complimenti”, ribatte Joe.

Gaetano gli dà man forte: “Nn capisco tutti questi pseudo tifosi juventini che ancora vanno dietro a Dybala…. Se faceva il percorso inverso da Roma a Torino i romanisti non penso che gli facevano tutta questa festa. Non rompete con Dybala, ormai non gioca nella Juve!”. “Un giocatore che pretendeva un rinnovo da top player che in tutti questi anni di Juve ha fatto meno di Morata”, accusa Ciccio. Ma Cristinho non ci sta: “In tutti questi anni ha fatto meno di morata. Questi negli ultimi 7 anni hanno vissuto su Marte evidentemente. Non capisco il dover sminuire un giocatore che ha dato tanto alla Juve. Poi allo stesso tempo si esaltano i mediocri”.

I paragoni dei tifosi del Napoli

La doppietta di Dybala al Monza, però, ha suscitato le reazioni anche dei tifosi del Napoli, pronti a paragonare l’argentino a Kvicha Kvaratskhelia, che come lui aveva segnato due gol ai lombardi. “Doppietta di Kvaratskhelia contro il Monza, i romanisti: ‘ma il Monza è da serie C!’. Doppietta di Dybala contro il Monza, ‘i romanisti: e che fenomeno che abbiamo preso!’. Coerenza zero”, scrive Sergio, tifoso partenopeo.

“Dybala solo con il Monza poteva fare doppietta, con squadre più attrezzate e quando la vede la porta”, aggiunge Giusepp79. E Don Andrè attacca: “Comunque Dybala sarebbe stato un ottimo vice Kvaratskhelia nelle amichevoli e in Coppa Italia, poteva essere utile. Peccato”.