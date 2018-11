Ronaldo col baffo rosso per violenza donne scatena ironia social

C’era da aspettarselo. Nella giornata in cui il calcio è sceso in campo contro la violenza sulle donne era prevedibile che sarebbe stato preso di mira Cristiano Ronaldo. Anche il portoghese aveva un baffo rosso sulla guancia come segno di protesta e per invitare alla solidarietà e alla sensibilità nei confonti delle donne in occasione della gara contro la Spal. Quel segno sulla sua guancia, in verità, ha resistito solo un tempo. Quarantacinque minuti di solidarietà alle donne vittime di violenza, poi il portoghese lo ha lavato via nell’intervallo, magari – come scrive il Giornale -perchè non previsto nella cura maniacale del suo corpo che non prevede tatuaggi. Certo faceva effetto quel baffo rosso sul volto di chi è chiamato in qualche modo a rispondere per una accusa di stupro inoltrata dalla signora Kathryn Mayorga. Lui si è già difeso ritenendo lo stupro un crimine abominevole, ma intanto il retro pensiero insinua il dubbio che la vicenda gli stia facendo perdere premi in serie, l’ultimo secondo indiscrezioni il pallone d’oro dei record. Lui si consola facendo la cosa che gli riesce meglio: segnare.

LE CRITICHE – Ma parecchi utenti hanno stigmatizzato l’episodio sui social. C’è chi scrive: “ammiro il professionista #Ronaldo ma il baffo rosso sullo zigomo con un’accusa di stupro sulle spalle, magari, lo poteva evitare”. O ancora: “Ma sul serio #Ronaldo è andato in campo col segno rosso in volto?”. La mette sul ridere qualcun altro: “Ma #Ronaldo con il segno rosso in faccia che era, una puntata di Scherzi a Parte?” ma c’è anche chi va giù duro nel commentare: “ha un segno rosso sul volto per aderire alla giornata contro la violenza sulle donne. È come vedere Hitler alla marcia della pace… #patetico#ipocrita#JuveSpal”.

SPORTEVAI | 25-11-2018 09:58