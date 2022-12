Ronaldo elogia Mbappé: "E' il mio erede, è impressionante"

24-12-2022 19:57

Interpellato da Apostagolos.com, Ronaldo il ‘Fenomeno’, vittorioso nel 2002 con il Brasile (sua la doppietta che stese la Germania in finale), loda Kylian Mbappè: “Il suo torneo è stato ottimo dalla prima partita all’ultimo atto, è stato decisivo pure nelle partite in cui non ha fatto gol, contro l’Inghilterra nei quarti e contro il Marocco in semifinale, con passaggi intelligenti; la finale, dove ha segnato 4 reti, è stata eccezionale. Dal punto di vista tecnico è un calciatore fantastico, pare inarrestabile: spettava a lui la palma di giocatore migliore del torneo. E’ stato l’attaccante più veloce della Coppa, mi rivedo in lui: sa sfruttare lo spazio che si apre, è imprevedibile con e senza la palla e impressiona la maniera in cui sguscia nell’uno contro uno”.