Ronaldo l'ha fatto di nuovo, ecco come s'è conciato

Qualche anno fa si era mascherato da barbone e aveva stupito tutti con i suoi palleggi in piazza a Madrid. Vincendo la diffidenza e un pizzico di comprensibile timore, furono in tanti a duettare con quell’improbabile clochard nella capitale spagnola. Un clochard particolare, visto che si trattava nientemeno che di Cristiano Ronaldo.

Youtube – Ora l’asso portoghese ha deciso di tirare uno scherzetto alla sua nuova città. Il video, “Cristiano Ronaldo pranks Torino 2019”, è stato postato sul canale Youtube “IVideo CR7” da Nike Football e, molto probabilmente, fa da preludio all’imminente apertura di un punto vendita della celebre marca d’abbigliamento sportivo in centro a Torino.

Lo scherzo – Ma cosa si vede nel video? Semplicemente, un signore barbuto e dotato di un improbabile ciuffettone che palleggia e si rende protagonista di incredibili virtuosismi. Una volta estratto il pallone dalla borsa, il “barbone” diventa inafferrabile per tutti. Proprio bravo. Troppo bravo. Forse un po’ troppo bravo. Tanto che dopo un po’, a qualcuno viene un sospetto.

È lui o non è lui? – “Ma è lui o non è lui? Cerrrrrrto che è lui”, direbbe con ironia un grande tifoso della Juventus, Ezio Greggio. E i tanti bambini che si mettono a palleggiare col personaggio misterioso non hanno dubbi. “Assomiglia proprio a Ronaldo“. E ancora: “Ma non è che stiamo giocando con Cristiano?”.

Fuga – Alla fine non ci sono più dubbi, quel fenomeno da strada in realtà è proprio Cristiano Ronaldo. La firma degli autografi si trasforma in una ressa e allora il campione, con un paio di finte sgattaiolanti delle sue, s’infila in un furgoncino dai vetri oscurati e scappa via. Proprio un bello scherzo a Torino, comunque. Ronaldo l’ha fatto di nuovo. Incredibile pensare a come si sia conciato.

