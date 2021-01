Ronaldo Luís Nazário su Conte: "Non lo critico"

Ronaldo Luís Nazário in arte “Il Fenomeno”, da ex interista ha parlato in vista del Derby d’Italia e quindi della sfida tra Inter e Juve.

Parlando degli allenatori ha avuto parole positive sia per Conte che che per Pirlo.

Conte che non critica a differenza di altri: “A Milano qualcuno sì a giudicare da certi messaggi che mi arrivano ogni tanto. So che non sempre piace la sua gestione dei cambi, a volte ci sono esigenze che da fuori si fa più fatica a vedere. È il destino degli allenatori e Conte è in buona compagnia: anche Pirlo si è preso dell’inesperto, no?”.

Pirlo che come spiega a Gazzetta dello Sport secondo lui ha intelligenza calcistica quella stessa che aveva anche in campo.

OMNISPORT | 16-01-2021 10:29