Ronaldo non è più sulla cover di FIFA 19? Tutta colpa di Just Sul

Si chiama Just Sul ed è un ingegnere meccanico indiano che ha superato la quarantina e si diverte a imitare i vip sui social: da Justin Bieber a Kylie Jenner, da Leo Messi a LeBron James, con un seguito di follower da fare invidia alle aspiranti influencer del web (oltre 3 milioni di seguaci solo su Instagram). Il giovane professionista ha scoperto una vera e propria ‘dote’ e non ha alcuna intenzione di fermarsi!

Ovviamente si tratta di post ironici e parodiaci, senza prendersi troppo sul serio. Il bersaglio della sua ironia, stavolta, è il campione portoghese Cristiano Ronaldo, protagonista della nuova cover di FIFA 19, il titolo calcistico firmato EA Sports uscito pochi giorni fa anche in Italia. Nel video condiviso da Just Sul si vede l’ingegnere nella stessa posa di Cr7, nella cornice riprodotta a grandezza naturale del gioco su PS4.

Il post, pubblicizzato da easportsfifa, ha ricevuto oltre 2 milioni di visualizzazioni e tantissimi commenti, diventando in poco tempo virale. Povero Ronaldo, rimpiazzato d’improvviso da un popolare ingegnere indiano, certo non popolare quanto lui… E voi, lo conoscete? Se la risposta è no, fate ancora in tempo a rimediare: passate sul suo profilo Instagram, il divertimento è assicurato!

HF4 | 10-10-2018 09:30