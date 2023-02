Ronaldo: primo gol (su rigore) e Al-Nassr salvato

L'attaccante portoghese ha segnato la sua prima rete nel campionato saudita

03-02-2023 20:40

Primo gol nel campionato saudita per Cristiano Ronaldo. L’attaccante dell’Al-Nassr ha segnato su calcio di rigore al 93′ della partita contro l’Al-Hasa, fissando il risultato sul 2-2 e riuscendo ad evitare la sconfitta della sua squadra.

In precedente l’Al Hasa si era portato due volte in vantaggio con Tello al 12′ e Bendebka al 58′: due gol intervallati dalla rete del solito Talisca. A Ronaldo era stata annullata una rete per fuorigioco nel corso della ripresa.

Con questo risultato, l’Al Nassr resta al comando della classifica con 34 punti a pari merito con l’Al Shabab, che ha una partita in più.