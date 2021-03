Ronaldo resta a Torino: Portogallo-Azerbaigian all'Allianz Stadium

A fine marzo avranno inizio le qualificazioni europee al Mondiale 2022 che si disputerà in Qatar in inverno e il Portogallo, impegnato nel girone A, esordirà contro l’Azerbaigian mercoledì 24.

Per l’occasione, Cristiano Ronaldo non sarà costretto a muoversi da Torino: il match, originariamente previsto allo stadio ‘José Alvalade’ di Lisbona, si giocherà all’Allianz Stadium.

Decisione comunicata dalla Federcalcio lusitana che, sul suo sito ufficiale, ha spiegato il motivo: colpa delle restrizioni sui voli da e per il Portogallo, relative alla pandemia in corso che ha colpito non solo l’Europa ma anche il resto del mondo.

Ronaldo, dunque, in quei giorni rimarrà nel capoluogo piemontese per poi viaggiare alla volta di Serbia e Lussemburgo, rispettivamente avversari del Portogallo nella seconda e terza giornata delle qualificazioni mondiali.

OMNISPORT | 04-03-2021 08:33