Ronaldo rovina la festa del Toro: Juve in salvo

Alla vigilia del 70° anniversario della tragedia di Superga, ricordata anche dai tifosi della Juventus attraverso un vistoso striscione in Curva, il Torino va solo vicino a confezionare l’impresa di vincere il derby in casa dei bianconeri. Un successo che avrebbe avuto un doppio valore, storico e di classifica, perché il Toro non passa sul campo dei bianconeri dall’aprile del 1995 e in generale ha vinto solo una stracittadina negli ultimi 24 anni, nell’aprile 2015.

L’1-1 finale fa invece felice solo a metà Walter Mazzarri per la lotta a un posto in Europa, mentre la Juventus evita una brutta sconfitta casalinga attraverso un secondo tempo in crescita come in casa dell’Inter e Cristiano Ronaldo, ancora a segno, sale a 21 centri in campionato, solo due in meno di Quagliarella.

A portare in vantaggio il Torino è stato un gol di Sasa Lukic, che al 18’ ha sfruttato un doppio pasticcio di Cancelo e Pjanic: l’esterno portoghese ha battuto una rimessa laterale all’indietro, il bosniaco ha lasciato ingenuamente scorrere il pallone facendoselo rubare in pressing dal serbo che ha poi battuto Szczesny.

Su questa rete il Torino ha costruito una solida partita difensiva, facilitata dalla lentezza di una Juventus condizionata sì dalle assenze, ma parsa poco concentrata almeno per tutto il primo tempo, durante il quale i bianconeri hanno sfiorato il pareggio solo in due occasioni con Matuidi e con un Ronaldo mai domo.

Il torto della squadra di Mazzarri è quello di credere poco alla possibilità di raddoppiare, in particolare in un secondo tempo che vedrà i granata abbassarsi sempre di più offrendo spazi agli attacchi sempre più insistiti, anche se poco pericolosi, di una Juventus che alza il baricentro andando però al tiro solo con Spinazzola e Kean. Ola Aina ha il pallone del 2-0, ma al 40’ ci pensa Ronaldo a fare 1-1 con un imperioso stacco su cross di Spinazzola. Finale di sofferenza per il Torino, che sente odore di beffa, ma alla fine porta a casa un punto prezioso.

SPORTAL.IT | 03-05-2019 22:28