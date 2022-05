Rublev dice la sua sul raffronto tra Nadal e Alcaraz

20-05-2022 10:27

L’esponenziale crescita di Carlos Alcaraz ha ovviamente focalizzato su di sè gli occhi di tutto il mondo del tennis. Il tennista spagnolo ha raggiunto in pochi mesi un livello davvero incredibile per la sua età, tanto da scalare in fretta il ranking ATP.

Tutti gli addetti ai lavori lo considerano il prossimo numero uno al mondo, tanti colleghi ormai lo stimano e vedono in lui, il top player della next generation.

Anche Andrey Rublev ha voluto dire la sua sul fenomeno Alcaraz. In un’intervista rilasciata a Match tv, si è palrato più che altro del dualismo-parallelismo tra Nadal e il giovane campione. C’è chi tra i due tennisti, vi ritrova tante somiglianze in termini di potenza, velocità di esecuzione dei colpi e di carattere indomito mostrato in campo e chi, al contrario, non ritiene corretto paragonarli, reputandolo addirittura dannoso per la giovane stella guidata da Juan Carlos Ferrero.

Rublev in merito al raffronto tra i due ha le idee molto chiare: “Da un lato, è sbagliato fare paragoni, perché tutti i tennisti sono diversi fisicamente, tecnicamente, mentalmente, esteriormente. Però dico che è anche una cosa normale: in tutti gli sport, i paragoni ci saranno sempre, anche se a me personalmente non piacciono”.

La motivazione del numero 7 al mondo sul fatto di non dover paragonare i due tennisti, è costituita essenzialmente dal fatto che i giocatori fanno parte di due generazioni differenti e quindi per diversi dettagli, non possano essere comparati in alcun modo.

“Il fatto che Alcaraz sia giovane e già nella top-10, come lo era Nadal, non vuol dire per forza che i due siano simili tra loro. Le generazioni non possono essere paragonate.

Al massimo si sarebbe potuto fare una similitudine se avessero avuto la stessa età e avessero sempre camminato insieme, ma uno avesse fatto centro e l’altro fosse rimasto indietro, allora si sarebbe potuto fare un paragone e rispondere sul perché fosse successo. Ritengo invece che persone di generazioni diverse, con stili di gioco diversi, non possono essere paragonate”.

