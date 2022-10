Rugby femminile, Mondiali 2022: l’Italia si prepara alla sfida col Canada

11-10-2022 15:46

Archiviata la buona vittoria contro gli USA nella gara di esordio al Mondiale femminile, l’Italia è tornata ad allenarsi in quel di Auckland per preparare al meglio la seconda sfida contro il Canada che è in calendario per domenica 16 ottobre.

“Abbiamo preparato al meglio la partita contro gli USA. La squadra ha reagito bene mostrando una buona solidità sia in fase offensiva che difensiva. Sarà importante il recupero in vista di un impegno molto importante contro una squadra molto fisica come il Canada. Continueremo a lavorare sul nostro piano di gioco insieme alle atlete che, partita dopo partita, mostrano una crescita costante“.

Queste le parole dell’allenatore del reparto degli avanti Plinio Sciamanna a cui fanno seguito quelle del mediano d’apertura Veronica Madia: “Contro gli USA non siamo partite al meglio. Abbiamo subito forse un po’ di emozione iniziale, con annessa meta. Abbiamo rielaborato il tutto abbastanza velocemente concentrandoci sul nostro gioco, sfruttando le nostre abilità, riuscendo a ribaltare il risultato e vincere la partita. Abbiamo acquisito una maggiore confidenza tra di noi e con il piano di gioco che ci permette di avere una maggiore solidità“.