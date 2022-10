07-10-2022 17:10

In qualità di madrina, Kate Middleton ha deciso di rompere il silenzio con un video ufficiale che dimostra ancora una volta l’attaccamento alla Corona che ha maturato e perseguito in anni di impegni pubblici e partecipe prostrazione in nome dei Windsor.

Dal 2021, Kate ricopre un ruolo ufficiale nel mondo del rugby inglese che, poi, è oggetto di questo suo video: la Principessa di Galles è subentrata al cognato Harry in qualità di “patron”, ovvero madrina, della Rugby Football Union e della Rugby Football League.

Kate Middleton, madrina delle Red Roses del rugby

Un ruolo che interpreta alla perfezione: amante dello sport, attenta a alimentazione ed attività fisica, ha indirizzato verso il tennis i propri bambini che hanno percorso questo cammino con naturalezza, forti della convinzione materna di consentire loro di accedere a una educazione così completa pur rimanendo nelle rigide norme dell’etichetta.

Oggi Kate ha deciso di condividere sui social un videomessaggio, proprio in virtù del suo incarico, per sostenere le giocatrici delle Red Roses e ha scelto, come sempre d’altronde nei suoi discorsi pubblici, parole di elogio ma altrettanto misurate per incoraggiare le ragazze alla vigilia della Coppa del Mondo in Nuova Zelanda.

Il video messaggio della Principessa di Galles

Il suo breve discorso è stato condiviso sull’account ufficiale delle Red Roses, appunto:

“Ciao a tutti. Volevo prendermi un momento per augurare buona fortuna ai Red Roses per la Coppa del mondo di rugby in Nuova Zelanda”, ha detto Kate. “Mi sono divertito così tanto con tutti voi a Twickenham all’inizio di quest’anno, e non vedo l’ora di vedere come andate avanti durante il torneo”. “Per molti membri della squadra, questa sarà la prima Coppa del Mondo alla quale prenderanno parte. Congratulazioni per essere state selezionate per la rosa. So che questo sarà un momento particolarmente importante della tua carriera e spero che ti goda ogni minuto”, ha continuato. “Sono stato anche felice di sapere che alcuni dei vincitori del 2014 sono tornati per aiutare a portare a casa la coppa”, l’augurio di una elegantissima ma anche disinvolta principessa di Galles.

Blazer low cost al contrario della spilla, molto preziosa e altrettanto evocativa, quanto scelto da Kate Middleton in occasione di questo messaggio di incoraggiamento per le Red Roses inglesi: outfit formale, curato e di estrema attualità per via della scelta del tweed, di grande tendenza in questo autunno appena iniziato.

A special good luck message for the #RedRoses from our patron The Princess of Wales.

#TeamDream | @KensingtonRoyal pic.twitter.com/XsI5loL6U0 — England Rugby (@EnglandRugby) October 7, 2022

Sveglia puntata per la Nuova Zelanda

Stavolta la principessa di Galles ha optato per un brand dai costi accessibili, Zara, ribadendo una preferenza che aveva già dimostrato in circostanze pubbliche: oltre ai prediletti Alexander McQueen e Catherine Walker, Kate ha dimostrato di poter presenziare eventi e cerimonie con estrema attenzione alla propria immagine senza trascurare il budget messole a disposizione per i suoi look.

Stavolta ha optato per questa giacca doppiopetto dai bottoni dorati in tweed, con tasche che si annuncia già come un must have di questa stagione. Semplice, eppure coerente l’abbinamento con la maglia bianca e i pantaloni che hanno messo in risalto la spilla ufficiale dedicata appunto alle rugbiste inglesi alle quali Kate si è rivolta con trasporto.

“Buona fortuna per le settimane a venire. Metterò la sveglia presto per incoraggiarti fino in fondo”, il suo ironico augurio.

VIRGILIO SPORT