Rugby femminile: sabato al via la Coppa del Mondo

04-10-2022 13:18

Sono dodici le nazionali che si contenderanno il mondiale femminile di rugby a partire da questo sabato.

L’evento sportivo di quest’anno è arrivato alla nona edizione e si disputerà nella patria dello sport ovale, ovvero in Nuova Zelanda. Al mondiale prenderà parte anche la nazionale italiana non fortunatissime nel sorteggio del girone.

Le azzurre infatti, sono inserite in un gruppo sicuramente non semplice con USA, Canada e Giappone (nell’ordine in cui la squadra di Andrea Di Giandomenico le affronterà) ma che hanno alla portata l’obiettivo quarti di finale.

Il regolamento prevede infatti che siano le prime due classificate di ogni girone ad accedere con certezza ai quarti di finale della Coppa del Mondo femminile, assieme alle due migliori terze classificate.

Questi i raggruppamenti della Coppa del Mondo femminile:

Girone A: Nuova Zelanda, Australia, Galles, Scozia

Girone B: Canada, Stati Uniti, Italia, Giappone

Girone C: Inghilterra, Francia, Sudafrica, Fiji.