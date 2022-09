Rugby, il Championship vale a due All Blacks un primato

30-09-2022 22:10

La vittoria contro l’ Australia è valsa alla Nuova Zelanda il successo nel Championship 2022 , in cui gli All Blacks sono stati appaiati in classifica dal Sud Africa .

E proprio una coppia sudafricana (quella composta da Victor Matfield e Bakkies Botha , vincitori del Mondiale 2007) è stata raggiunta dal duo neozelandese Brodie Retallick – Sam Whitelock , schierato come cerniera di seconda linea per la 63^ volta .

I due rugbisti hanno a disposizione l’imminente sessione di test match per capeggiare questa statistica, alimentando altresì i loro caps in Nazionale: 140 per Whitelock, che sabato ha indossato la fascia da capitano, e 89 Retallick.