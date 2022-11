09-11-2022 12:37

Tragedia sfiorata nel campionato italiano di Serie B di rugby, durante la sfida tra L’Aquila e il Benevento di domenica 6 novembre. Un avvenimento che poteva rivelarsi drammatico, per via di quanto i tifosi presenti e quelli collegati via Facebook hanno avuto modo di constatare nel corso della partita che ha visto contrapposte due realtà storiche e importanti della tradizione rugbistica.

La tragedia sfiorata al Fattori durante L’Aquila-Benevento

Come riporta la testata locale Ottopagine, sarebbe stato bello raccontare la partita coraggiosa de L’Aquila, che hanno vinto meritatamente per 34-21 la prima gara in stagione e sottolineare ancora una volta la falsa partenza dell’IVPC Rugby Benevento.

Ma quanto si è visto sul punteggio di 19-0 in favore dei neroverdi, ha preso il sopravvento: Mario Casillo ha dato il via alla rimonta sannita con una meta conquistata di forza, rabbia ed esperienza. Il numero 13, però “prima di schiacciare l’ovale in meta, ha urtato le protezioni dei pali con quello di destra che si è incredibilmente spezzato ed è caduto pericolosamente sfiorando le teste di quattro atleti biancocelesti, uno neroverde e dell’incredulo arbitro”.

Match sospeso e paura dei giocatori

La situazione si è prepotentemente rivelata nelle sue potenzialità: il match è stato momentaneamente sospeso prima che il signor Riccardo Fagioli di Roma decidesse di continuare, in coerenza con il regolamento ma che non cancella i rischi corsi per un simile incidente.

Un incidente grave. Ed è innegabile per le conseguenze che avrebbe potuto comportare sugli atleti colpiti, nel bel mezzo dell’azione.

Ora la decisione della Federazione sul Fattori

Le due squadre hanno continuato a giocare, sicuramente con un po’ di timore. Ora però la palla passa alla Federazione, che dovrà fornire risposte sul Fattori e sulle altre strutture federali e, soprattutto, sulla sicurezza che non deve mai essere ritenuta scontata.

