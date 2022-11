Rune è pronto a superare se stesso: "Voglio uno Slam"

28-11-2022 21:38

La vittoria nel Masters 1000 di Parigi-Bercy è stata la ciliegina sulla torta per Holger Rune, protagonista di una scalata nel Ranking quanto meno imperiosa: “E’ stato incredibile vincere a Parigi contro Djokovic, un avversario che rispetto molto per i successi ottenuti in questo sport nel corso della carriera. Puntavo a entrare tra i top-25 e ho terminato la stagione al numero 11, dopo essere stato 7^: è il momento di stabilire assieme al mio tecnico nuovi traguardi, perché, dopo aver vinto un ATP 250 e un Masters 1000 e aver perso in finale un ATP 500, nel mio orizzonte c’è un Grande Slam”.

Sinora il danese classe 2003 ha raggiunto come migliore risultato i quarti al Roland Garros: la vittoria al Masters transalpino lo ha però reso il primo giocatore a superare in un torneo cinque tra i primi dieci classificati ATP.