Russell: "Niente Red Bull, sono un uomo Mercedes"

George Russell mette a tacere le voci riguardo a un possibile trasferimento alla Red Bull: “Per me è impossibile guidare per loro nel 2022. Come ho già detto, sono un pilota Mercedes, e per tutta la carriera sono rimasti al mio fianco. E mi hanno dato tante opportunità da giovane pilota. E’ bello ricevere apprezzamenti o sentire di interessamenti di altre squadre. Ma io sono leale verso la Mercedes”.

A RTL il pilota britannico si vede solo alla Mercedes: “Guiderò una vettura motorizzata Mercedes, questo è sicuro. Sono un fedele uomo Mercedes. La Mercedes è la mia macchina, è il mio marchio, dunque guiderò per un motore Mercedes, senza dubbio. Se sarà una vettura argentata? Non penso ci sia una Mercedes argentata in griglia al momento, per cui chissà”.

OMNISPORT | 27-07-2021 16:39