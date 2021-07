F1, Russell: "Un'italiana ce la siamo messa dietro"

Il pilota della Williams George Russell è entusiasta per il settimo tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna: “Incredibile essere in top-10 e fare la mia miglior qualifica qui in casa, con il ritorno del pubblico: è stato straordinario. Li ho visti esultare, è qualcosa che non avevo mai provato. Una sensazione fantastica, davvero. Sono felice di aver fatto un bel lavoro. Ogni volta che giravo vedevo tutte le persone, per un pilota è anche pressione in più ma è un tipo di pressione che mi piace. Mi piace anche dover fare risultato per il team, i tifosi e tutti i miei amici, con la mia famiglia che è qui”.

“Eravamo a un decimo e mezzo dal quarto posto, da Charles Leclerc, sono senza parole. È davvero incredibile. Domani non so come andrà, e in fondo è questo il bello. Qui avremo un terzo del serbatoio, essendo la gara di soli 17 giri e dovremo farla a tutta senza pit-stop. Non so come cambierà le cose, ma io sarò aggressivo e cercherò di puntare al massimo. Siamo qui per attaccare. Abbiamo perso domenica (nella finale dell’Europeo, ndr), ma almeno un’italiana oggi ce la siamo messa dietro…”.

OMNISPORT | 16-07-2021 20:54