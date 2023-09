Ryder Cup, Gualtieri; "Gli occhi del mondo sono puntati su Roma"

Il sindaco della capitale: "Vogliamo essere al top mondiale per attrattiva turistica"

29-09-2023 16:21

“È un evento straordinario, siamo emozionati. Gli occhi di tutto il mondo sono puntati su Roma, non solo quelli dei tanti appassionati di golf. Si annuncia un torneo spettacolare, che batterà ogni record”. Così il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri alla cerimonia di apertura della Ryder Cup al Marco Simone Golf & Country Club. “È stata una gioia vedere negli occhi dei campioni e dei fan la meraviglia per le bellezze di Roma, la scalinata di Piazza di Spagna, le Terme di Caracalla illuminate di notte, e ora il Marco Simone. Siamo tesi ma tutto sta iniziando nel migliore dei modi”. Il fatto che Roma attragga i turisti per le sue bellezze “non significa che bisogna sedersi – prosegue Gualtieri – Noi stiamo lavorando per essere al top mondiale per attrattività turistica e in questo senso i grandi eventi come la Ryder sono decisivi perché attraggono persone e allungano tempi di soggiorno medio. Sono quindi un fondamentale volano di economia”. (NPK)

Fonte: us Federgolf