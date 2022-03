Sabatini manda un messaggio all'Inter e a Dybala

03-03-2022 23:42

In vista del match contro l’Inter a San Siro, il ds della Salernitana Walter Sabatini ha mandato un messaggio ai nerazzurri: “Le partite vanno giocate per essere vinte. Il fatto di essere ultimi non mi condiziona. Non penso che l’Inter sia in crisi, è un momento di assestamento della stagione. La squadra sta crescendo, giocheremo per vincere”.

Su Ribery, Sabatini non ha dubbi: “E’ un grande compagno di squadra, in allenamento aiuta tutti i compagni, dà consigli e li rimprovera – racconta il direttore sportivo – È molto partecipe, non si è messo in disparte e può cambiare ancora le partite. L’importante è che non si sia fatto male nell’incidente”.

Infine, Sabatini ha consigliato Paulo Dybala: “Gli direi di rinnovare alla Juventus dove è ben voluto. La società lo ama. Gli dico di non far valere solo l’aspetto economico che non deve essere determinante alla sua età”.

OMNISPORT