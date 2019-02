Sabatini: "Pastore meglio che si dedichi ad altro"

Walter Sabatini in un'intervista a Teleradiostereo parla della Roma: "Zaniolo? Non sono stato io a scoprirlo, né ho aiutato a portarlo alla Roma. Sono arrivato all'Inter quando era già tutto fatto, merito di Ausilio. Come merito di Monchi averlo portato in giallorosso".

Il dirigente della Samp, ex giallorosso, parla poi di un giocatore che invece sta deludendo nella Capitale: "Non posso vedere Pastore così, mi imbarazza moltissimo. Lui dominava il campo e abbagliava la gente. Deve attingere alla garra, all'orgoglio argentino se ce l'ha: se no è meglio che si dedichi ad altro".

SPORTAL.IT | 26-02-2019 12:55