Sacchetti infastidito: "Ogni tanto vincono anche gli altri"

Il coach di Cremona Sacchetti ha commentato così la sconfitta casalinga contro Venezia nella semifinale playoff: "Abbiamo patito la loro fisicità nel terzo quarto e siamo riusciti a sbagliare cose che di solito ci riescono. Quando siamo riusciti ad arrivare a -5, abbiamo commesso degli errori che non ci hanno permesso di pervenire al pareggio".

"Dovevamo essere più incisivi nei frangenti cruciali della partita, ma non ci siamo riusciti – sono le parole riportate da Sportando -. E’ prevalsa la loro fisicità, con una difesa che ha messo fuori partita Crawford per l’intero primo tempo!.

"Oggi la squadra non é stata veloce come al solito, ma la risposta la trovate nel minutaggio dei miei giocatori a confronto con il minutaggio degli avversari: noi abbiamo 4 giocatori oltre i trenta minuti in campo, Venezia non ha un giocatore che arriva a trenta minuti. Ci sta che qualcuno sia stanco e non riesca a mantenere i ritmi consueti.Loro sono stati più bravi. Abbiamo perso contro una squadra pretendente al titolo, non contro una squadra di A2. Ogni tanto vincono anche gli altri".

SPORTAL.IT | 30-05-2019 23:12