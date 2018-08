Sacchi lancia Gattuso: "Milan da scudetto"

Lo scorso 1° maggio è stato il 30° anniversario della partita che ha cambiato la storia del calcio italiano e del Milan. Quel 3-2 dei rossoneri al San Paolo di Napoli ha aperto l’epopea di Arrigo Sacchi e del Milan berlusconiano. In campo c’erano Carlo Ancelotti, che oggi è dall’altra parte della barricata, e anche Filippo Galli, che un incarico nel settore giovanile del Napoli potrebbe averlo presto.

Chissà per chi tiferà sabato sera lo stesso Sacchi, che però, intervistato da 'Il Corriere della Sera', non ha dubbi sulle potenzialità del nuovo Milan di Gattuso, Leonardo e Maldini: "La Juventus non è favorita, ma strafavorita. Allo stesso tempo però sono convinto che se Gattuso, persona adorabile e professionista eccezionale, riuscirà a fare un salto di qualità, il Milan sarà la vera sorpresa del campionato e potrà giocarsela addirittura per lo scudetto. Sono convinto di quello che dico, a parlare non è il mio cuore rossonero”.

La gara del San Paolo in questo senso, dove il Milan è caduto spesso e volentieri nelle ultime stagioni, può già essere importante: “Sì, ma più che il risultato, conterà la prestazione – ha aggiunto Sacchi – Adesso però conta che c’è un club. Maldini e Leonardo hanno storia, competenza e carisma. La squadrae i giocatori, sono una conseguenza di cosa è un club".

SPORTAL.IT | 23-08-2018 13:50