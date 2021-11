Sacramento, si cambia: via Walton, promosso Gentry

22-11-2021 08:27

Dopo un mese di stagione, salta la prima panchina in NBA.

È quella di Sacramento, dove lo score di sette sconfitte nelle ultime otto partite (6-11 il bilancio totale) è costato il posto a coach Luke Walton, che paga in particolare i ko contro franchigie alla portata come Thunder e Spurs.

Già scelto il nome del sostituto. I Kings hanno puntato sulla soluzione interna. Il nuovo tecnico sarà infatti Alvin Gentry, già assistant coach di Walton e con alle spalle una lunga carriera da capo allenatore a Miami, a Los Angeles sponda Clippers e a Detroit.

L’obiettivo è tornare ai playoff, che i Kings non giocano da 15 anni, ma per farlo bisognerà invertire la tendenza in maniera evidente.

Walton infatti chiude con un bilancio di 68 partite vinte e 93 perse: lo scorso anno i Kings avevano chiuso la stagione come la peggior squadra difensiva, numeri che non erano cambiati nel primo scorcio della nuova stagione.

OMNISPORT