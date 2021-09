Sacripanti: “Siamo indietro nella preparazione rispetto a Treviso"

Napoli e il PalaBarbuto tornano a respirare aria di serie A questa sera nell’esordio in Supercoppa contro la Nutribullet Treviso.

Queste le parole di presentazione al match di coach Pino Sacripanti. A riportarle Carmelo Prestisimone sul Corriere del Mezzogiorno Napoli.

“Affrontiamo la gara con Treviso con la consapevolezza di essere indietro nella preparazione ma al contempo abbiamo lavorato in modo molto intenso negli ultimi tre giorni -­ ha spiegato l’allenatore napoletano Sacripanti -­. Loro si sono radunati il 4 di agosto, tre settimane prima di noi per il preliminare di Champions”.

“Dobbiamo continuare il nostro percorso di formazione -­ ha aggiunto Sacripanti -­ per cercare di migliorarci come squadra, di conoscerci meglio e di vedere per quanti minuti riusciamo a tenere il campo. Speriamo che i tifosi napoletani possano aiutarci”.

