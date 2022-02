Sainz e la conferma in Ferrari: “Mi piacerebbe rinnovare il più presto possibile”

11-02-2022 08:47

Archiviata la prima stagione in Ferrari, Carlos Sainz pensa già al futuro. Dopo un anno in cui ha dimostrato di poter lottare ad armi pari con tutti i piloti, ad esclusione del duo Verstappen-Hamilton, il pilota spagnolo della Rossa, ha conquistato tutti a suon di risultati, costanza e punti in classifica.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Carlos Sainz ha parlato della trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza alla fine di questa stagione con la Ferrari, sottolineando come entrambe le parti in causa stiano facendo il massimo per chiudere questa vicenda nel più breve tempo possibile.

Radio mercato dice che Sainz starebbe trattando il rinnovo fino al 2024: se l’accordo dovesse andare in porto, la dirigenza di Maranello si garantirebbe un line up giovane ambiziosa e affamata di successi.

“Come ha detto Mattia Binotto, siamo entrambi soddisfatti e abbiamo intenzione di continuare insieme e questo inverno vale come opportunità per trovare un accordo”, ha affermato lo spagnolo. “Ci stiamo provando e diventare campione del mondo con la Ferrari è la mia massima ambizione. Mi piacerebbe rinnovare il più presto possibile”.

OMNISPORT