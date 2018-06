Sale Lan ed eSports Bar: le sale giochi 2.0

Le vecchie generazioni si ricorderanno benissimo delle sale giochi. Locali affollati e pieni di fumo, dove era possibile giocare con degli enormi cabinati. Mandate in pensione dalla diffusione di massa di console e computer, oggi stanno rinascendo un po’ ovunque sotto una nuova veste. Non si tratta di locali per nostalgici, pieni di videogame vintage e ormai dimenticati, ma di nuovissime sale dotate di hardware e software sempre più moderni. Stiamo parlando delle Sale Lan e degli eSports Bar.

Le Sale Lan stanno nascendo un po’ in tutta Italia, spesso all’interno di capannoni dismessi o vecchi magazzini riconvertiti. Fornite di computer da gaming dalle altissime prestazioni e postazioni ergonomiche dotate di ogni comfort, sono dei luoghi di incontro per gli amanti del gaming. Per giocare, scordatevi la vecchia 500 lire a partita: si paga solo qualche euro ad ora. Ma spesso si entra in questi luoghi solo per guardare giocare quelli bravi, gli esportivi veri e i professionisti del settore.

Questo format di locale è nato in Corea del Sud circa 20 anni fa, ma è un dato di fatto che ormai le Sale Lan stiano diventando una realtà diffusa in tutto il mondo. Un modo di unire la passione per i videogiochi alla voglia di socialità, senza disdegnare il carattere sportivo che le discipline eSport stanno oramai assumendo, raggiungendo cifre vicine a quelle degli sport tradizionali, sia in termini di spettatori che di incassi.

eSports Bar e Sale Lan sono ormai diffusi in tutta Italia

E di sport, è un classico dell’immaginario collettivo, si parla con gli amici al bar. Ecco quindi che, accanto alle Sale Lan, stanno nascendo come funghi anche gli eSports Bar. Si tratta di locali che uniscono a doppio filo il format tipico del bar con il mondo dei videogiochi. Non soltanto ripropongono spesso atmosfere e ornamenti riconducibili ai più amati universi videoludici, ma cercano di essere un punto di riferimento per una sottocultura sempre più ampia.

Anche negli eSports Bar, ovviamente, si gioca. Anzi, spesso questi locali sono il vero e proprio punto di partenza per l’organizzazione di tornei o di semplici partite tra appassionati. Ma, a differenza delle Sale Lan dure e pure, sono dei luoghi di svago più che d’allenamento. Inoltre, come in ogni bar che si rispetti, sono spesso trasmessi in diretta streaming i più importanti match, competizioni ed eventi eSport nazionali ed internazionali.

