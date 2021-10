Salernitana-Empoli, formazioni ufficiali: Ribery dietro le punte

23-10-2021 15:10

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-EMPOLI

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Aya, Strandberg, Jaroszynski; Kechrida, Kastanos, Di Tacchio, Ranieri; Ribery; Simy, Gondo.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Cutrone, Pinamonti.

La nuova Salernitana di Colantuono, che ha sostituito in settimana l’esonerato Castori e attualmente occupa l’ultimo posto in classifica, parte in casa contro l’ Empoli nell’anticipo della nona giornata di Serie A.

Il tecnico dei campani recupera Ribery, schierato alle spalle della coppia Simy-Gondo nel 3-4-1-2. Kechrida e Ranieri sugli esterni, a guidare la difesa sarà Strandberg. Occasione per Kastanos a centrocampo.

L’Empoli, dopo un ottimo avvio tra cui la storica vittoria in casa della Juventus, è reduce da due pesanti sconfitte contro Roma e Atalanta.

Andreazzoli in attacco si affida alle due punte Cutrone e Pinamonti, mentre Henderson agirà da trequartista. A centrocampo Haas, Ricci e Bandinelli. La coppia centrale di difesa sarà composta da Ismajli e Luperto.

OMNISPORT