18-07-2022 10:15

Dopo una trattativa andata avanti per una manciata di giorni la Salernitana e Morgan De Sanctis hanno trovato l’accordo per un profilo duttile da regalare a Davide Nicola per la seconda stagione consecutiva in Serie A. I granata hanno chiuso l’accordo con Junior Sambia, terzino destro e all’occorrenza centrocampista classe 1996.

Reduce dall’esperienza in Ligue 1 al Montpellier, dove Sambia ha raccolto 141 presenze condite da 4 gol e 13 assist, il calciatore francese è pronto a firmare per un triennale, che lo legherà ai colori granata fino al 2025. Visite mediche in corso a Villa Stuart, dopo di ché Sambia firmerà il contratto per poi prepararsi al volo immediato verso il ritiro della Salernitana.

