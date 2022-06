09-06-2022 18:37

Tutti pazzi per Pasquale Mazzocchi. In sole 15 presenze con la maglia della Salernitana il terzino ha conquistato la fiducia dell’allenatore Nicola, ma non solo: ha attirato l’attenzione di Bologna, Fiorentina, Sassuolo, Sampdoria e Fulham.

Tutti i club hanno già sondato il terreno con la società granata per provare a capire se ci sono margini per una trattativa. E, per di più, il classe ’95 sarebbe pronto a lasciare Salerno.

