Salernitana, Nicola: contro il Lecce occorre tanta umiltà

26-01-2023 16:27

“Per indole e temperamento sono abituato a indirizzare la mia attenzione solo sugli aspetti positivi. Il mio approccio professionale si focalizza solo sui margini e gli ambiti di miglioramento, tutto il resto sono chiacchiere che sottraggono energia e concentrazione”. E’ senza mezzi termini il tecnico della Salernitana Davide Nicola, che presenta così il delicatissimo scontro salvezza contro il Lecce, una sfida assolutamente da vincere.

E ancora: “Nelle ultime quattro partite abbiamo incontrato squadre forti nel loro momento migliore di forma, quando noi non eravamo come organico al top. Ciononostante abbiamo fatto un punto col Torino, riuscendo a tenere viva la partita contro Milan e Napoli. Andiamo a Lecce con l’umiltà di chi sa di dover crescere ma anche col coraggio di chi non molla e vuole riscattarsi. Perché ci credo”. Di seguito, quindi, i canvocati da pare di Thiago Motta. PORTIERI: Fiorillo, Ochoa, Sepe; DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Ekong, Lovato, Pirola, Sambia; CENTROCAMPISTI: Bohinen, Candreva, Coulibaly L., Crnigoj, Kastanos, Nicolussi Caviglia, Radovanovic, Vilhena; ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.