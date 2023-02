Salernitana, ora Nicola sembra davvero al capolinea. Ecco chi potrebbe sostituirlo

Patron Iervolino pensa già al sostituto. In pole c'è Iachini, ma Montella, Farioli e Gattuso

14-02-2023 10:51

Dopo l’esonero prima annunciato e poi rientrato dopo il ko per 8-2 contro l’Atalanta, questa volta l’avventura di Davide Nicola sulla panchina della Salernitana sembra essere arrivata veramente al capolinea. Nelle quattro partite successive al match del Gewiss Stadium, sono arrivate una vittoria e tre sconfitte. L’ultima, nel posticipo della 22a giornata contro l’Hellas Verona, impostosi 1-0 al “Marcantonio Bentegodi”.

Il patron granata Danilo Iervolino sta già pensando al suo sostituto. Secondo La Gazzetta dello Sport, in pole – su tutti – ci sarebbe Giuseppe Iachini. Ma sondaggi sarebbero stati fatti anche per Vincenzo Montella (attualmente in Turchia, com’è noto all’Adana Demirspor), Francesco Farioli (tecnico dell’Alanyaspor) e Gennaro Gattuso, “fresco” della fine dell’esperienza al Valencia.