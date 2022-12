Salernitana scatenata: obiettivo Zurkowski

28-12-2022 12:50

Dopo il portiere messicano Guillermo Ochoa, la Salernitana preannuncia nuovi botti di mercato a gennaio con l’intento, questa volta, di rinforzare la metà campo. In questo senso, fari puntati su Szymon Zurkowski, centrocampista ai margini del progetto tecnico della Fiorentina e che tanto bene ha fatto la scorsa stagione a Empoli, società peraltro che lo rivorrebbe indietro.

L’alternativa al polacco dei Viola è Pape Sarr, senegalese del Tottenham e della nazionale dei Leoni della Teranga che, anch’egli, non trova spazio nello scacchiere di Antonio Conte. Se per Zurkowski si lavora per un trasferimento a titolo definitivo per Sarr, come riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe possibile solo l’opzione del prestito.