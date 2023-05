Salernitana, Sepe verso l'addio: le parole dell'agente

Il club campano dovrebbe confermare Ochoa

23-05-2023 23:13

La Salernitana va verso la conferma di Guillermo Ochoa in porta e per Luigi Sepe il futuro nella squadra campana sembra ormai segnato.

“Ha ancora tre anni di contratto, parleremo del futuro dopo il 4 giugno con De Sanctis. Non è un dodicesimo ma un titolare, prenderemo in considerazione di andare via da Salerno”, sono le parole dell’agente Mario Giuffredi a SudTV.

“Non dimentichiamo che è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione e finché ha giocato in questa la Salernitana era in una buona posizione di classifica. Ha fatto il secondo a Napoli ma era in una grande squadra”.