Salernitana, Iervolino riapre l’ipotesi ripescaggio dopo il playout con la Sampdoria. Poi accusa: “Troppe coincidenze”

Il presidente del club campano, retrocesso in serie C, dopo la sconfitta nel playout con la Sampdoria torna a parlare e a lanciare accuse dopo un finale di stagione al veleno. E la Salernitana continua a lottare

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una brutta pagina di sport. Il playout tra Salernitana e Sampdoria di fatto non si è mai concluso con il comportamento di una parte della tifoseria campana che ha portato all’interruzione del match di ritorno (ormai nelle mani della formazione blucerchiata). Ma la parola fine non è stata ancora scritta, almeno non secondo il presidente Iervolino.

La battaglia della Salernitana

La Salernitana non ci sta ed è pronta a continuare la sua battaglia nelle aule di tribunali, il club campano chiede la riammissione in serie B come rivela lo stesso presidente Iervolino nel corso di un’intervista a Fanpage. “Siamo convinti che ci siano i margini per far valere le nostre ragioni in tutte le sedi consentite. Lo faremo con rigore e rispetto, ma anche con fermezza. Non si tratta di un capriccio ma di una battaglia per il riconoscimento di una giustizia sportiva che appare fortemente compromessa. Il nostro ricorso si basa sui principi di equità e parità di trattamento. Documenteremo le gravi irregolarità organizzative, i difetti nella gestione della comunicazione e gli episodi che hanno inciso sull’esito sportivo”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le accuse di Iervolino

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, non lancia l’attacco definitivo. Le sue parole sono sempre misurate ma sono chiari i segnali che manda verso le istituzioni del calcio italiano: “Non spetta a me formulare accusa ma è legittimo interrogarsi. Troppe coincidenze, troppe ambiguità e troppe decisioni inspiegabili. Quando i fatti si susseguono in un’unica direzione, è umano nutrire dubbi. Avrei preferito un sistema che si preoccupasse di fugare sospetti non di alimentarli”.

Sospetti che sono nati sin dall’inizio di questa strana storia playout, con la notizia della penalizzazione del Brescia arrivata come un fulmine a ciel sereno: “Abbiamo saputo del rinvio del playout col Frosinone attraverso canali informali, quasi ufficiosi. E’ inaccettabile che una società venga a sapere di decisioni così importanti senza una comunicazione ufficiale”.

Le decisioni arbitrali

Le proteste di Iervolino però non sono solo contro le istituzioni per quanto avvenuto nelle “stanze dei bottoni” ma anche per alcuni episodi arbitrali avvenuti in campo contro la Sampdoria che hanno fatto molto discutere: “Sono situazioni che non necessitano di interpretazioni sofisticate: parlano da soli. La mancata concessione di un rigore netto e un fallo di mano non sanzionato compromettono non solo l’esito d una gara ma la credibilità dell’intero sistema”.