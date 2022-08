Salernitana: si tratta Dovbyk del Dnipro

23-08-2022 15:43

La Salernitana lavora intensamente per portare Artem Dovbyk in granata. Si tratta di un nazionale ucraino, attaccante del Dnipro-1. Secondo il Corriere dello Sport, il club di Iervolino ha portato la propria offerta di prestito a 1,3 milioni, diritto di riscatto fissato a 8 milioni, bonus fino a 800mila euro. Ma il club ucraino vuole cedere il giocatore a titolo definitivo e chiede 12 milioni. Tuttavia, gli italiani potrebbero attrarre il giocatore con la possibilità di farlo giocare in un campionato top, facendo leva anche sulla possibilità offerta dalla Uefa di svincolare i calciatori ucraini per motivi professionali.

