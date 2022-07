Salernitana: sogno Mertens per l'attacco

26-07-2022 09:01

La Salernitana tenta lo sgarbo al Napoli. Il club del presidente Iervolino sogna il colpo in attacco per Davide Nicola tentando di ingaggiare Dries Mertens. Lo riferisce la Repubblica.it, che spiega come si sia mosso il patron granata in prima persona offrendo tre milioni di euro netti a stagione per un anno, con opzione per il secondo. Il sogno dei tifosi di Salerno è quindi avere una coppia d’attacco stellare con il belga e Piatek, con la trattativa per quest’ultimo giunta ai dettagli. Tuttavia, l’ex Napoli sta aspettando altre offerte, tra cui quella del suo mentore Sarri alla Lazio

