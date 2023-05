Salernitana, Sousa: "Dovevamo fare di più"

Il tecnico dei campani: "Non siamo entrati bene in partita".

08-05-2023 21:38

Il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha commentato amaro il ko contro l’Empoli: “Non siamo entrati bene in partita, abbiamo fatto una settimana di non lavoro. Dobbiamo fare i complimenti all’Empoli, è un progetto che ha continuità di idee. Avevo detto subito ai miei della complessità della partita per la velocità del gioco dell’Empoli. Quando abbiamo provato a pressare, sono usciti bene e abbiamo perso fiducia”.

“Dobbiamo migliorare nel gioco: quando inizi possessi nuovi, non hai tanta continuità. Dopo il gol abbiamo cercato di essere più noi stessi, all’intervallo abbiamo fatto dei cambi per avere più il pallone in zona offensiva. Dovevamo creare di più, ma i ragazzi lo hanno fatto alla fine pur senza riuscire a pareggiare”.