Salernitana, Sousa: "Partita quasi perfetta"

Il tecnico del club campano ha commentato con grande soddisfazione il successo ottenuto contro il Sassuolo.

22-04-2023 18:14

La vittoria del Verona sul Bologna ha riaperto a tutti gli effetti la lotta per la salvezza e la Salernitana si è fatta trovare subito pronta, battendo in casa per 3-0 il Sassuolo. Paulo Sousa ha commentato così a Dazn il bel risultato: “Se guardiamo il secondo gol, con 20 passaggi fino alla rete, siamo vicini. Dobbiamo però farlo più spesso. Oggi abbiamo fatto meglio nella costruzione, sfruttando bene gli esterni e cercando tanto”.

“Questo ci ha dato una vittoria importante. La partita è stata quasi perfetta, perché nella pressione possiamo fare ancora meglio. Devo comunque fare i complimenti ai miei e al Sassuolo“. Successo che porta la Salernitana a quota 33, a +7 sul Verona terzultimo. Sousa ha così aggiunto: “Siamo i primi che vogliamo vincere, nelle ultime gare eravamo vicini. Questa volta ci siamo riusciti con una squadra importante”.