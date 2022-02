Salernitana-Spezia, Colantuono: "Comincia un nuovo campionato"

06-02-2022 18:43

Il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga contro lo Spezia di Thiago Motta. Ecco le sue parole, a cominciare dal profondo cambiamento che ha subito la rosa:

“È parzialmente così perchè sono arrivati tanti altri giocatori, comincia una sorta di nuovo campionato che deve vederci protagonisti per quello che è il nostro tipo di campionato, a cominciare da domani, gara molto importante. Spero che ci facciano recuperare poi le altre due partite. Dobbiamo rimanere agganciati al treno della salvezza. Stiamo facendo delle valutazioni, non abbiamo molto tempo per mettere i calciatori in condizione perché ci sono le partite. Il campionato non è lunghissimo, bisogna far entrare subito questi calciatori in condizione. Ci sarà l’esordio di più di qualcuno dei nuovi, arrivati a dare una mano a quelli che già c’erano e che hanno vissuto una prima parte tribolata”.

Ora starà al mister essere in grado di modificare la squadra per darle una chance di salvezza in Serie A:

“A livello tattico cambia poco, possono cambiare le caratteristiche dei calciatori, considerando i nuovi e quelli che sono rimasti. Vediamo quali saranno le scelte per domani, c’è ancora un altro allenamento, dobbiamo fare le cose con precisione, ci sono anche giocatori nuovi che non giocano da un pò di tempo. Noi abbiamo tante partite importanti e dobbiamo metterli subito in condizione anche facendo delle rotazioni, abbiamo bisogno di tutti. Ora abbiamo più scelte, considerando anche che è rientrata l’emergenza Covid. Domani dovrò addirittura mandare qualche calciatore in tribuna e mi dispiace”.

